За время молодежного тура по сельским поселениям в РТ представили около 5 тыс. проектов

В Татарстане завершился молодежный тур по сельским поселениям «Время возможностей». Он начался 22 августа, с тех пор активисты посетили 100 населенных пунктов, где молодые люди представили им около 5 тыс. проектов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы реализовали настоящий марафон. Молодежь из ста населенных пунктов поучаствовала в нашем автобусном туре. Мы провели 70 деловых игр „Сила села“. Их смысл в программировании того, какой должна быть среда в деревне и районе, чтобы она была ресурсной для молодежи. Ребята там обсуждали не только вопросы, связанные с молодежной политикой, но и все возможности, которые есть в муниципалитете — как инфраструктурные, так и содержательные», — отметил спикер.

Такой автобусный тур проводится уже не первый год, но сейчас впервые активисты посещали именно сельские поселения, чтобы ознакомиться с запросами местной молодежи. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов, добавил Сулейманов.

По его словам, запросы сельской молодежи отличаются от предложений жителей районных центров. Прежде всего ребята из сельских поселений выдвигают инициативы, связанные с крайне локальной инфраструктурой и местными хозяйственными делами, тогда как в крупных городах и районных центрах предложения и проекты молодежи чаще связаны с какими-то событиями.

При этом молодежь поделилась актуальными проблемами и перспективами развития своих территорий. В частности, большинство запросов были связаны со строительством спортивных объектов в селах, так как спорт — один из основных каналов коммуникации в таких населенных пунктах, пояснила председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

«Особенно ярко в селах стоит вопрос строительства спортивной и досуговой инфраструктуры. Речь идет о небольших сельских поселениях. У молодежи там на это есть большой запрос», — сообщила она.

Кроме того, многие молодые люди интересовались развитием предпринимательского потенциала сельской молодежи, так как многие из них сами ведут личное подсобное хозяйство.

По мнению заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марселя Махмутова, проекты, подобные этому автобусному молодежному туру, помогают решать проблему переселения молодежи из сел в города, потому что молодые люди узнают о существующих на сельской территории республики возможностях.

«Благодаря таким проектам, как молодежный тур „Время возможностей“, мы как орган исполнительной власти получаем важную обратную связь от молодых людей. К примеру, много вопросов приходит из сельской местности о переподготовке, повышении квалификации. Для этого у нас в республике созданы все возможности. Если таких проектов будет больше, то мы сможем решить проблему оттока населения от села», — заключил замминистра.

Махмутов подчеркнул, что молодежь в селах республики и так очень активная, а подобные проекты придают им дополнительный импульс. Он выразил надежду, что эта инициатива будет развиваться и дальше.