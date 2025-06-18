За время акции «Судебные приставы – детям» в РТ взыскали 70 млн долгов по алиментам

В период акции «Судебные приставы – детям» в Республике Татарстан с должников по алиментам взыскали 70 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Если сравнивать это число со среднестатистической неделей, то взыскания увеличились в два раза», – отметил Альберт Ибятуллин.

Всероссийская акция «Судебные приставы – детям» проходила с 19 мая по 2 июня. ФССП обозначила целью акции – восстановление нарушенных прав детей.