news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2025 10:44

За время акции «Судебные приставы – детям» в РТ взыскали 70 млн долгов по алиментам

Читайте нас в
Телеграм

В период акции «Судебные приставы – детям» в Республике Татарстан с должников по алиментам взыскали 70 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Если сравнивать это число со среднестатистической неделей, то взыскания увеличились в два раза», – отметил Альберт Ибятуллин.

Всероссийская акция «Судебные приставы – детям» проходила с 19 мая по 2 июня. ФССП обозначила целью акции – восстановление нарушенных прав детей.

#судебные приставы #долги #алименты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

17 июня 2025