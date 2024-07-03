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За возбуждение ненависти против российских военных ФСБ задержала жителя Челнов
Сотрудники УФСБ России по РТ задержали 33-летнего жителя Набережных Челнов. В отношении него возбуждено уголовное дело за действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой применения насилия. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Фигурант уголовного дела подозревается в использовании интернет-мессенджера для размещения в этнонационалистических интернет-сообществах информации, содержащей угрозу применения насилия и возбуждающие ненависть по признакам национальности в отношении военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины», – сообщил официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.
В настоящее время задержанный находится под домашним арестом.
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