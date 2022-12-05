За воскресенье два маленьких ребенка отравились угарным газом в Казани

В минувшее воскресенье в Казани произошло два случая отравления угарным газом. Первое из них произошло вечером на Аметьевской улице: годовалая девочка отравилась газом в бане, отапливаемой дровами. Ребенка доставили в ДРКБ Казани с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Второй случай произошел тоже вечером в одной из квартир жилого дома на Парковой, 5. Угарным газом отравилась новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Ребенка также доставили в ДРКБ с отравлением средней степени тяжести. Женщине же диагностировали отравление легкой степени тяжести – она отказалась от госпитализации.

Причина обоих происшествий устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прокуратура начала проверку по отравлению угарным газом на Парковой: сотрудники прокуратуры Советского района Казани проверят соблюдение требований безопасности при использовании внутридомового газового оборудования. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.