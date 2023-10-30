За восемь ярмарочных дней татарстанцы приобрели сельхозпродукцию на 642 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За восемь ярмарочных дней фермеры Татарстана реализовали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 641,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

По данным ведомства, всего с начала работы сельхозярмарок было продано 6241,5 тонны овощей, в том числе более 4 тыс. тонн картофеля, а также 624,5 тонны мяса, 446,8 тонны сахара и 423,7 тонны молока.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью ярмарки проводятся в 26 районах республики.

Горожане могут приобрести фермерскую продукцию по ценам ниже розничных на 15%.