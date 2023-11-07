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За восемь месяцев в Татарстане в 43 раза выросла заболеваемость коклюшем
За восемь месяцев в Татарстане зафиксировано 217 случаев заболевания коклюшем. Это в 43,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.
В январе-августе 2023 года на 100 тысяч жителей республики приходится 8,1 случая заражения коклюшем. Коэффициент заболеваемости вырос в 40,5 раза.
В России Национальный календарь включает 12 прививок. В других странах обязательных прививок больше — например, в США и Испании их 16.
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