За восемь месяцев в Татарстане в 43 раза выросла заболеваемость коклюшем

За восемь месяцев в Татарстане зафиксировано 217 случаев заболевания коклюшем. Это в 43,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

В январе-августе 2023 года на 100 тысяч жителей республики приходится 8,1 случая заражения коклюшем. Коэффициент заболеваемости вырос в 40,5 раза.

Коклюш проявляется изнуряющим кашлем и приводит к более тяжелым заболеваниям легких. Иногда болезнь приводит к летальному исходу.

В России Национальный календарь включает 12 прививок. В других странах обязательных прививок больше — например, в США и Испании их 16.



