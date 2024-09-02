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За восемь месяцев в казанских лагерях отдохнули более 44 тыс. детей
В оздоровительных учреждениях столицы Татарстана в рамках городской программы летнего отдыха отдохнули более 36 тыс. детей. Это на 3 тыс. больше, чем в 2023 году, рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.
Всего летом в городе работали 157 пришкольных лагерей и столько же лагерей труда и отдыха, 26 загородных оздоровительных лагерей и палаточный лагерь «Дети Галактики».
«Стоимость путевок составила от 9 до 15 тыс. [рублей] в муниципальные лагеря и от 14,5 до 45 тыс. — в коммерческие лагеря», — уточнила докладчица.
За восемь месяцев этого года охват детей организованным отдыхом составил 44,2 тыс. человек. До конца года планируется охватить еще почти 1,5 тыс. На реализацию программы отдыха предусмотрено финансирование в общем объеме 484,5 млн рублей.
«Кроме того, благодаря вашей поддержке, уважаемый Ильсур Раисович [Метшин], из бюджета города было выделено дополнительное финансирование, что позволило увеличить охват на 456 детей», — заключила Загидуллина.
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