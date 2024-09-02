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Общество 2 сентября 2024 10:58

За восемь месяцев в казанских лагерях отдохнули более 44 тыс. детей

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В оздоровительных учреждениях столицы Татарстана в рамках городской программы летнего отдыха отдохнули более 36 тыс. детей. Это на 3 тыс. больше, чем в 2023 году, рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

Всего летом в городе работали 157 пришкольных лагерей и столько же лагерей труда и отдыха, 26 загородных оздоровительных лагерей и палаточный лагерь «Дети Галактики».

«Стоимость путевок составила от 9 до 15 тыс. [рублей] в муниципальные лагеря и от 14,5 до 45 тыс. в коммерческие лагеря», уточнила докладчица.

Скриншот презентации

За восемь месяцев этого года охват детей организованным отдыхом составил 44,2 тыс. человек. До конца года планируется охватить еще почти 1,5 тыс. На реализацию программы отдыха предусмотрено финансирование в общем объеме 484,5 млн рублей.

«Кроме того, благодаря вашей поддержке, уважаемый Ильсур Раисович [Метшин], из бюджета города было выделено дополнительное финансирование, что позволило увеличить охват на 456 детей», заключила Загидуллина.

#детские лагеря #Деловой понедельник
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