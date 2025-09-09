За восемь месяцев в Казани в ДТП из-за превышения скорости погибли два человека

Фото: «Татар-информ»

За восемь месяцев 2025 года на дорогах Казани произошло 168 ДТП из-за нарушения установленного скоростного режима. По данным Госавтоинспекции Казани, в результате 215 человек получили травмы. К сожалению, двое скончались.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что многие водители переоценивают свои возможности и пренебрегают требованиями безопасности. Даже небольшое превышение скорости увеличивает риск смертельного исхода при ДТП почти вдвое. Высокие скорости делают последствия дорожно-транспортных происшествий более тяжелыми.