За восемь месяцев в Казани в ДТП из-за превышения скорости погибли два человека
За восемь месяцев 2025 года на дорогах Казани произошло 168 ДТП из-за нарушения установленного скоростного режима. По данным Госавтоинспекции Казани, в результате 215 человек получили травмы. К сожалению, двое скончались.
Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что многие водители переоценивают свои возможности и пренебрегают требованиями безопасности. Даже небольшое превышение скорости увеличивает риск смертельного исхода при ДТП почти вдвое. Высокие скорости делают последствия дорожно-транспортных происшествий более тяжелыми.