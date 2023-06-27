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За восемь лет работы МФЦ Татарстана не получил нареканий в коррупции
С 2015 года МФЦ Татарстана оказал более 36 млн услуг жителям республики, в том числе в этом году — уже свыше 1,8 млн услуг. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова.
«При всем объеме оказанных услуг с момента создания единой сети МФЦ в республике в 2015 году не было зафиксировано обращений и жалоб на коррупционные проявления. МФЦ, являясь исполнителем, абсолютно не заинтересован в искусственном затягивании сроков оформления необходимых бумаг», — подчеркнула спикер.
Со слов Музафаровой, возможные антикоррупционные механизмы были заложены при создании МФЦ. Основной из них — отсутствие контактов заявителя с чиновником. При этом и сами сотрудники МФЦ независимы от органов власти.
Каждый из филиалов МФЦ работает по единому стандарту, в котором определены действия специалиста при приеме заявлений, перечень запрашиваемых документов и сроки оказания услуги с учетом времени, необходимого для передачи документов в организацию, непосредственно оказывающую услугу.
По всем возникающим вопросам жители Татарстана могут обратиться в МФЦ по телефону горячей линии: 8 (843) 222-06-15.
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