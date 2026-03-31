За восемь лет промпредприятия вложили в экологию РТ 74 млрд рублей

За последние восемь лет в Татарстане выполнено более 1300 экологических мероприятий с общим финансированием около 107 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на брифинге в Кабинете министров республики.

«Благодаря проведенным работам удалось избежать экологических потерь на сумму 117 млрд рублей и повысить качество жизни для 3,5 млн жителей», – отметил он.

По его словам, за этими цифрами – реальные изменения, которые стали возможны благодаря слаженной работе власти, бизнеса и общества. При этом вклад промышленных предприятий здесь особенно показателен, добавил Зиганшин.

«За восемь лет он составил 74 млрд рублей. Объем инвестиций Татарстана в экологию превышает объемы крупных субъектов Российской Федерации, таких как Москва и Санкт-Петербург», – подчеркнул министр.