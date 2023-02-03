За восемь лет бюджет Татарстана пополнился на 4,3 млрд рублей за счет уплаты госпошлин

Благодаря предоставлению татарстанцам через МФЦ нескольких видов федеральных госуслуг, по которым предусмотрена оплата заявителями государственной пошлины, в 2022 году бюджет Татарстана пополнился на 594 млн рублей. Такие данные озвучила сегодня директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова на итоговой коллегии ведомства.

«Размер поступлений в бюджет за последние годы остается примерно на одном уровне. И в целом за восемь лет работы системы МФЦ в Татарстане общая сумма составила 4,3 млрд рублей», — сказала она.

Сейчас услуги в Татарстане оказывает 61 центр МФЦ «Мои документы». Так, в феврале 2022 года для жителей Нижнекамска открыл свои двери новый филиал «МФЦ-Молл», оборудованный в торговом комплексе. При посещении торгового центра посетители одновременно могут получить необходимые им услуги по оформлению документов и справок. Это первый в республике филиал многофункционального центра такого формата, отметила Музафарова.