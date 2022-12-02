За вербовку в украинские ДРГ задержан глава челнинской организации «Кречет»

В Челнах по подозрению в вербовке в украинские диверсионно-разведывательные группы задержан глава организации «Кречет» Андрей Варфоломей. По информации источника агентства, его подозревают в пропаганде нацизма.

В Автограде Варфоломей занимался обучением русскому воинскому искусству, преподавал языческие практики, а также проводил различные тренинги.

По данным источника агентства, в поле зрения правоохранительных органов он попал еще в 2021 году. Выяснилось, что Андрей Варфоломей в Челнах занимался вербовкой в ДРГ. Руководили им напрямую из Киева. Последователей он находил через курсы боевого искусства.

Сейчас, по данным источника, Варфоломей находится под подпиской о невыезде.