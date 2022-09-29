«За вашими спинами – ваши дети, ваш дом!»: как отправляют мобилизованных из Казани

Мобилизационные мероприятия по всей стране идут полным ходом. У военкоматов в Казани – десятки ребят, ожидающих отправки на учебные полигоны. Истории тех, кто еще вчера не думал, что будет в рядах воинов защищать границы Родины, – в репортаже «Татар-информа».

Пускали внутрь по очереди – не больше 5-7 человек за раз. Это было сделано специально, чтобы избежать неразберихи и толпы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Призывники, попавшие под частичную мобилизацию, появились у дверей военного комиссариата Кировского и Московского районов Казани уже в семь утра. Несколько десятков мужчин с большими спортивными сумками и рюкзаками пытались скрыться от назойливого дождя под небольшим козырьком военкомата. Семьи призывников терпеливо ждали снаружи, негромко переговариваясь между собой.

Пускали внутрь по очереди – не больше 5-7 человек за раз. Это было сделано специально, чтобы избежать неразберихи и толпы. Однако ожидающим на улице не приходилось подолгу мокнуть под дождем. Вся процедура – от регистрации до формирования команды – занимала не больше 10-15 минут.

Алексей Капотов: «Работаем по приему прибывших по повесткам призывников. Первый этап – это прибытие и регистрация» Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас в военном комиссариате развернут пункт приема граждан. Работаем по приему прибывших по повесткам призывников. Первый этап – это прибытие и регистрация. На входе у граждан берут документы – это паспорт, военный билет и повестка, после проверяют их по спискам. Вместе с нами работает сотрудник прокуратуры. Он помогает мобилизованным гражданам с различными вопросами по частичной мобилизации, дает разъяснения их прав, социальных гарантий. Каждый призывник может сюда обратиться и получить помощь», – рассказал военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Алексей Капотов.

Как рассказал военком, мобилизованные прибывают в пункт сбора по спискам и строго к определенному времени. Это помогает избежать больших очередей и толпы. После всех необходимых процедур с оформлением документов призывник получает мобилизационное предписание. Это документ, который вклеивается в военный билет и находится в нем в период всего призывного срока. Проще говоря, мобилизационное предписание означает, что данный гражданин находится в составе воинской команды.

«После всех процедур с оформлением документов призывник получает мобилизационное предписание. Это документ, который вклеивается в военный билет и находится в нем в период всего призывного срока» Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В мобилизационном предписании будут указаны фамилия, имя и отчество военнообязанного гражданина, а также дата и место его рождения и дата, когда предписание получено. Кроме того, уже в военкомате призывник будет точно знать должность, код ВУС (военно-учетной специальности), а также название и номер его команды. Помимо этого, в предписании написано место сбора.

«После формирования команд все призывники на автобусах будут направлены на пункты сбора. Один из них организован в «Казань Экспо», второй – на базе Казанского танкового училища. Планируется, что всех попавших под частичную мобилизацию будут там собирать до 1 октября, после чего они отправятся на месяц на учебный полигон», – уточнил Алексей Капотов.

Рашид: «Моя мотивация скорее больше геополитическая. Хочу, чтобы мы вели ту политику, которую хочет Россия, а не ту, что навязывает Запад» Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Запад не должен нам навязывать свои правила игры»

Среди мобилизованных – 29-летний житель Казани Рашид. Повестка казанцу пришла домой, когда он был на заводе. Получила ее бабушка.

«Позвонила бабушка, сказала, что пришла повестка. Я сразу собрался, взял все необходимое. И вот я здесь», – с улыбкой рассказал Рашид.

За спиной у Рашида срочная служба в мотострелковом полку. Воинская специальность – пулеметчик. О том, что такое военная служба, знает, как говорится, не понаслышке.

«Служил в 2011-2012 годах. Сначала во Владикавказе, потом перебросили в Ингушетию, оттуда в Армению. Покатался. Когда по телевидению объявили о частичной мобилизации, я точно знал, что получу повестку. Так и вышло», – продолжил рассказ молодой человек.

О том, с каким настроем отправляется на учебный полигон, а после в зону СВО, Рашид говорит уверенно и четко. Что сказать, бывших военных не бывает.

«Моя мотивация скорее больше геополитическая. Хочу, чтобы мы вели ту политику, которую хочет Россия, а не ту, что навязывает Запад. Мы обязаны отстоять свое право на свободу действий», – со сталью в голосе сказал казанец.

Дома Рашида будут ждать мама и бабушку. Новость о мобилизации восприняли по-женски с тревогой. Вначале не хотели отпускать.

«Первый день у мамы была истерика. Но я сел, все объяснил, успокоил. Говорят мне: “Ты только возвращайся. И береги себя”», – с небольшой грустью ответил Рашид.

Артем: «Ни страха, ни переживаний нет. У меня половина семьи – военные, офицеры. Мы в семье так воспитаны. Если зов пришел, нужно идти. Скажите, куда!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы, Семеновы, не бежим от проблем. Если позвали – надо идти!»

Уже на выходе удалось побеседовать с еще одним мобилизованным – жителем Казани Артемом. Мужчина увлеченно рассказывал про танковый биатлон и собрал вокруг себя сразу несколько ребят.

«Я как услышал про мобилизацию, сразу был морально готов. Повестка пришла три дня назад. Получила мама. Помню, звонит мне и говорит: ’’Ну что, дорадовался, повестка пришла’’. А мне и хорошо. Хоть и давно на гражданке, работал менеджером, продавал стройматериалы, но в армию тянуло», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» молодой человек.

Это не первая служба по контракту для Артема. С 2013 по 2016 год молодой человек находился в воинской части под Самарой. Кем был и какие задачи выполнял, Артем говорить не стал – военная тайна.

«Ни страха, ни переживаний нет. У меня половина семьи – военные, офицеры. Мы в семье так воспитаны. К тому же мы, Семеновы, не бежим от проблем. Если зов пришел, нужно идти. Скажите, куда! Вещи собрал и пошел», – сказал казанец.

По словам Артема, его все эти годы тянуло на армейскую службу. Ведь, как признался молодой человек, «человека из армии можно забрать, а вот армию из человека – никогда».

«Тут меня ждать будут мама и бабушка. Больше никого нет. Боюсь ли я? А чего бояться? Смерти? Так мы все так или иначе умрем. А так только за родных боюсь, их потерять», – отметил Артем.

«Я шла сюда без страха, с уверенностью. А тут чуть трухнула. Ни вещей с собой, ни документов. Вот только паспорт и повестка. Конечно, если скажут, что нужно идти, – пойду» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Повестка пришла. И я пришла…»

Пока молодые люди ожидали отправки и слушали напутственные слова военкома, с улицы в здание военкомата зашла совсем юная хрупкая девушка. Слегка растерянная и испуганная, она не знала, к кому обратиться.

«Вы с кем-то или по повестке?» – задал девушке вопрос полицейский у входа.

«Да, на работу повестка пришла, что нужно явиться. И я тут», – ответила она.

Как выяснилось, девушка работает в автосалоне, однако сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Младшему сыну всего 9 месяцев, старшему – чуть больше 4 лет. По профессии она – медсестра, однако работала по специальности совсем немного.

«А вы не знаете, с маленькими детьми тоже забирают? Я же шла сюда без страха, с уверенностью. А тут чуть трухнула. Ни вещей с собой, ни документов. Вот только паспорт и повестка. Конечно, если скажут, что нужно идти, – пойду», – чуть растерянно проговорила девушка.

Не успели мы договорить, как с ней подошел представитель военкомата, посмотрел бумаги и куда-то увел… Буквально через несколько минут девушка вышла из соседнего кабинета и отправилась на выход.

«Пока отпустили, ребенок еще грудной. А там – посмотрим», – открывая входную дверь военкомата, сказала она.

Алексей Капотов: «Будьте преданны своим командирам, уважайте честь и достоинство – свое, своих командиров, товарищей. Берегите их, оберегайте свои семьи. Защищайте свою Родину» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За вашими спинами – ваши дети, дом! Не подведите. И хранит вас Всевышний!»

Когда первая команда была собрана, они отправились в палатку, расположенную во внутреннем дворе военного комиссариата, где их уже ждал военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Алексей Капотов.

«Товарищи земляки, уважаемые, дорогие воины! Вы встали в боевой строй. В строй защитников Родины. Сегодня мы продолжаем свою роль в защите Отечества. Те слова военной присяги, которую вы принимали, выполняя первые задачи военной службы, они должны быть исполнены. Не сходите со своего пути. Будьте преданны своим командирам, уважайте честь и достоинство – свое, своих командиров, товарищей. Берегите их, оберегайте свои семьи. Защищайте свою Родину. Помогите нашему русскому народу избавиться от фашистского ига», – обратился к мобилизованным Алексей Капотов.

Военный комиссар отметил, что впереди серьезные боевые задачи, однако знания и опыт должны помочь в их выполнении.

«Пусть подвиг наших дедов и отцов во времена Великой Отечественной войны будет продолжен вами. Пускай вас оберегает Всевышний. И самое главное, не теряйте самообладание, будьте тверды в своих решениях. Будьте надежны! Помните, что за вашей спиной – ваши дети, ваш дом!» – подытожил Алексей Капотов.

«Все будет хорошо! Я вернусь, и совсем скоро мы увидимся!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После обращения военкома все военнослужащие сели в автобус и под звуки марша «Прощание славянки» выехали с территории военкомата. У высоких ворот комиссариата автобус с мобилизованными провожали десятки родных и друзей. Они громко аплодировали и старались сделать еще несколько фото на память.

Один из призывников, увидев близких, которые шли за автобусом, открыл окно, высунулся из него и прокричал: «Все будет хорошо! Я вернусь, и совсем скоро мы увидимся!»

