«За вами Родина, за вами Россия»: советник МВД по РТ поздравил с юбилеем в/ч 5561

Воинская часть 5561 внутренних войск МВД РФ сформировали 30 сентября в 1966 году.

Министр охраны общественного порядка СССР во исполнение совместного постановления ЦК КПСС и союзного Совета Министров «О мерах по усилению борьбы с преступностью» издал приказ о формировании в составе Внутренних войск – СМВЧ.

Их история дала и другую расшифровку этой аббревиатуры: «Самоотверженность, мужество, верность, честь».

По сей день личный состав части вносит огромный вклад в обеспечение охраны порядка на улицах городов Татарстана, защищает граждан от преступников, обеспечивает правопорядок и безопасность на массовых мероприятиях.

Кроме того, бойцы воинской части участвовали в миротворческих стратегических операциях Внутренних войск. С 1995 года полк выполнял служебно-боевые задачи вне пункта постоянной дислокации на территории Северо-Кавказского региона — Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Во время первой и второй чеченских кампаний солдаты хоть и в шутку, но по полному праву «расшифровывали» аббревиатуру «ВВ» как «воюющие войска».

Многочисленные соединения сражались с бандформированиями на территории республики, объятой огнем терроризма и экстремизма. С уверенностью можно сказать, что личный состав полка прошел все горячие точки, которые есть на карте бывшего Советского Союза.

В 1987 году комбатом назначили прибывшего из Баку майора Анатолия Завгороднева.

«Когда войсковой оперативный резерв полка отправился в Баку для пресечения беспорядков, ребята переправлялись к месту службы на двух авиабортах. Начальник продовольственного склада говорит: "Хлеб загружен полностью, но осталась еще одна хлебовозка. Я дал указание раздать хлеб солдатам в вещмешки". "Как в вещмешки, они будут спать на них, хлеб раздавится", возмутился тыловик», – рассказал Завгороднев.

Хлеб всему голова, – ответил Анатолий Завгороднев и улетел первым бортом. Он прорвался к месту дислокации кордонами и пляжами.

В беспокойном 1991 году полк по неизвестной причине расформировали, сделав из него обычный патрульный батальон, командовать которым остался все тот же Завгороднев, отказавшийся покинуть родное подразделение даже ради предложенного повышения в должности и звании.

Тогда на долю командира и его подчиненных выпали суровые испытания. Достаточно вспомнить холодную осень 1991 года, когда националистически настроенная часть населения пыталась дестабилизировать обстановку в Татарстане.

Наконец, 31 мая 1993 года на базе 3-го патрульного батальона вновь сформировался специальный моторизованный полк Внутренних войск МВД РФ за номером 86 — войсковая часть 5561. Расположился он в военном городке №7 Казанского гарнизона.

В ноябре 2013 года Анатолий Завгороднев ушел в отставку и был назначен Советником министра внутренних дел по Республике Татарстан.