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За валютные махинации «молочный» бизнесмен из Татарстана предстанет перед судом
Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Его обвиняют в совершении незаконных валютных операций и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год директор фирмы подделывал документы, в которых указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции.
По этим документам бизнесмен реализовывал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра. В результате госучреждениям Татарстана, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края причинен материальный ущерб.
Кроме того, в 2021 году бизнесмен осуществил перевод средств в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся под предлогом приобретения 220 тыс. килограммов сухого молочного продукта. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 млн рублей.
Мужчина предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции. Фактически продукция им не приобреталась и не была ввезена на территорию России.
В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Вахитовском суде Казани.
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