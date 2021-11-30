За утро в электротранспорт в Казани не пустили 11 пассажиров без QR-кодов
С девяти часов утра в электротранспорт Казани без QR-кодов не смогли попасть 11 пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграмм-канале.
Семерых нарушителей остановили в трамваях и троллейбусах. Пассажиров попросили выйти на улицу.
В метро не смогли попасть четверо пассажиров без кодов.
Напоминаем, что в транспорте продолжается проверка масочного режима. Только за прошедший день в метрополитене было выявлено более 200 человек без масок.