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Происшествия
30 ноября 2021  10:39
Полина Шевчук

За утро в электротранспорт в Казани не пустили 11 пассажиров без QR-кодов

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С девяти часов утра в электротранспорт Казани без QR-кодов не смогли попасть 11 пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграмм-канале.

Семерых нарушителей остановили в трамваях и троллейбусах. Пассажиров попросили выйти на улицу.

В метро не смогли попасть четверо пассажиров без кодов.

Напоминаем, что в транспорте продолжается проверка масочного режима. Только за прошедший день в метрополитене было выявлено более 200 человек без масок.

#метро #Qr-код
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