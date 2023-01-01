За уши не таскать, экзотикой не кормить: год Кролика будет ловким, семейным и плодородным

Символ 2023 года – Черный водяной Кролик. Или Кот. Каким его характеризует восточный календарь и что нужно знать про этих милых животных – в материале «Татар-информа».

В год Кролика, как считается, хорошо заводить отношения, семью, обустраивать свой дом, окружать заботой близких

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Год Кота или все-таки Кролика?

По китайскому календарю новый год наступит только 22 января. Его символом будет черный водяной Кролик. Однако в эпоху глобализации часть китайской культуры перенимают и другие страны. Например, черного водяного Кролика уже 1 января поприветствовали и россияне. Кстати, во Вьетнаме символом 2023 года считается Кот, поэтому допускается почитать на протяжении предстоящих 365 дней и кролика (зайца), и кота.

Сосуществуют вместе кролики и коты в Казанском зоопарке. В одном павильоне зимой живут кошка и кот, семейство кроликов, а еще пара енотов и хрюшка Булочка. Только вот увидеть их посетителям в холодный период не удастся. Этих зверушек содержат в старой части зоопарка, которая зимой не принимает гостей. Для корреспондентов «Татар-информа» здесь сделали исключение.

«Контактные зоопарки запрещены. Так что даже накануне года Кролика мы не используем их в рекламных целях и для привлечения посетителей», – заверили сотрудники зооботсада.

Сосуществуют вместе кролики и коты в Казанском зоопарке. В одном павильоне зимой живут кошка и кот, семейство кроликов, а еще пара енотов и хрюшка Булочка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Символы семейственности и плодовитости

В павильоне живет кроличье семейство калифорнийской породы. Они крупные, за ними удобно наблюдать детям, когда летом кролики пасутся в открытом вольере «Лукоморье». Одного особо ревнивого самца пришлось отсадить в отдельную клетку – задирает других. Все кролики из одного помета, однако один белый кролик получился особенно пушистым, только голова как будто обрита. Этому факту удивляются сами сотрудники зоопарка.

«У всех кроликов характеры разные. Есть очень ласковые, а есть те, кто не любит, чтобы их гладили, – начинают брыкаться, убегают. Теоретически кролики в природе укусить могут – зубы-то есть! Но обычно они не кусаются, а защищаются лапами. Кролики спят как кошки – и на боку, и на животе. Посетители нам рассказывали, что их кролики бывают привязаны к хозяевам, ходят в отдельный лоток, играют с детьми», – рассказала методист юннатского кружка в Казанском зоопарке Эльвира Бажина.

Эльвира Бажина: «У всех кроликов характеры разные. Есть очень ласковые, а есть те, кто не любит, чтобы их гладили, – начинают брыкаться, убегают» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Малоизвестный факт о плодовитости и семейственности кроликов: крольчихи настолько заботливые мамы, что делают гнездо для малышей, выдергивая у себя зимнюю, более плотную шерсть с тела и выстилая ей место для потомства. Напомним, у кроликов нет определенного сезона размножения, детеныши могут появляться в любое время, и потомство бывает весьма многочисленным. Взрослыми кролики становятся уже к полугоду. Именно поэтому в год Кролика, как считается, хорошо заводить отношения, семью, обустраивать свой дом, окружать заботой близких.

«Есть распространенное заблуждение, что основное отличие кролика от зайца в том, что кролик якобы домашний, а заяц дикий. Но это не так. У этих животных много отличий. Кролики живут в норах, а зайцы даже потомство приносят под кустиками, под корнями деревьев… К тому же кролики – колониальные животные и потомство приносят в своих норах», – обратила внимание собеседница.

Кроликов кормят дважды в день: с утра дают овощи и специальный корм, а вечером сено Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кролики любят сухари и яблоки

Кроликов кормят дважды в день: с утра дают овощи и специальный корм, а вечером сено. В меню у них – морковка, немного капусты, яблоки, вареная картошка (сырая считается опасным продуктом), сухарики из обычного хлеба и специальный комбикорм. А еще раз в неделю им дают ивовые веточки – кролики грызут их, стачивая зубки.

«Зубы кроликам нужно стачивать постоянно, потому что они растут в течение всей жизни. Больше всего кролики любят сухарики и яблоки. Никакой экзотической пищи не предлагаем – апельсины, грибы, орехи нельзя. Даже свеклу, и ту только немного – это слабящий продукт. Но угощаем арбузными корками в сезон – это они любят. Воды кролики пьют не очень много, особенно если им дают овощи. Влагу, особенно зимой, получают из сочных овощей», – рассказала Бажина.

«Вопреки расхожим представлениям, держать кроликов за уши нельзя – только за холку» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Острые зубки кролика

Потребность что-нибудь погрызть – основная причина, по которой от домашних кроликов отказываются хозяева. В домашних условиях они, как правило, грызут плинтусы, портят провода… Вторая причина – аллергия на кроликов, которая проявляется у детей или кого-то из семьи. Так в Казанском зоопарке оказались три домашних кролика: два вислоухих породы кляйне баран (маленький баран) – серый Цветочек и рыжий Персик, а также белый кролик Бонапарт карликовой декоративной породы.

«Вместе в клетке мы их не размещаем – самцы практически у всех видов животных дерутся между собой. Больше активны кролики в ночное время – поедают оставленную нами им еду. А днем больше отдыхают. Это сумеречно-ночные животные. День у них уходит на то, что они кушают, чистят шерстку, двигаются, отдыхают, спят. В субботу и воскресенье с нашими домашними кроликами занимаются юннаты – берут на руки, гладят, кормят, общаются. Кроликам это нравится, но не всем. Я слежу, чтобы дети брали на руки только тех кроликов, кому это нравится. Например, рыженький кролик не очень любит общаться, а белый, наоборот, тянется – Бонапарт у нас самый ласковый. И, вопреки расхожим представлениям, держать кроликов за уши нельзя – только за холку», – пояснила Бажина.

Смекалка, хитрость и дальновидность, ловкость и изворотливость – вот характеристики символа 2023 года, которые будут сопутствовать людям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Маленький, но ловкий

Задумывались ли вы, почему зайцев, вызывающих умиление, в народе зовут косыми? В природе, скрываясь от хищника, они не только могут перейти на прыжки высотой до 2 метров, но еще и искусно путают свои следы – виляют из стороны в сторону, запутывая преследователя. Словом, никогда не скрываются напрямки. Кролики, которые живут в Казанском зоопарке и летом гуляют в Лукоморье, любят подвигаться и тоже прыгают, хотя и не высоко, уверяют смотрители.

Хитрость и дальновидность, ловкость и изворотливость, смекалка, а вовсе не трусость, – вот характеристики символа 2023 года, которые, согласно восточному календарю, будут сопутствовать нам.

Люди, которым покровительствует год Кролика, родились в 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011 годах. Но именно черный водяной Кролик в предыдущий раз приходил к людям в 1963 году. А цвет 2023 года может быть не только черным, но и голубым, синим и бирюзовым, благодаря водной стихии. Именно они будут приносить удачу до 9 февраля 2024 года – именно тогда год Кролика сменит год зеленого деревянного Дракона.