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За уклонение от уплаты 115 млн рублей налогов в Альметьевске будут судить директора фирмы
Прокуратура Республики Татарстан завершила подготовку обвинительного заключения по делу 66-летнего жителя Альметьевска, которому инкриминируется крупномасштабное уклонение от уплаты налогов, сообщили в ведомстве.
Согласно материалам следствия, обвиняемый, занимая пост директора ООО «Арслан», в период с января 2018-го по март 2021 года занимался противоправной деятельностью. Он обвиняется в предоставлении недостоверной информации в налоговые декларации и другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности компании. В частности, речь идет о фиктивных операциях с 33 контрагентами.
В результате этих действий, по мнению следствия, государственный бюджет недополучил налоговые поступления на сумму 115,5 миллионов рублей.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой, дело было передано в Альметьевский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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