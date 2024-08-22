За уклонение от уплаты 115 млн рублей налогов в Альметьевске будут судить директора фирмы

Прокуратура Республики Татарстан завершила подготовку обвинительного заключения по делу 66-летнего жителя Альметьевска, которому инкриминируется крупномасштабное уклонение от уплаты налогов, сообщили в ведомстве.

Согласно материалам следствия, обвиняемый, занимая пост директора ООО «Арслан», в период с января 2018-го по март 2021 года занимался противоправной деятельностью. Он обвиняется в предоставлении недостоверной информации в налоговые декларации и другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности компании. В частности, речь идет о фиктивных операциях с 33 контрагентами.

В результате этих действий, по мнению следствия, государственный бюджет недополучил налоговые поступления на сумму 115,5 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой, дело было передано в Альметьевский городской суд для дальнейшего рассмотрения.