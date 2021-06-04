За учебный год коронавирусом в РТ переболели 588 студентов, школьников и педагогов

За завершившийся учебный год в образовательных учреждениях Татарстана коронавирусом Covid-19 переболели 588 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За 2020–2021 учебный год в учебных заведениях было зарегистрировано 588 случаев новой коронавирусной инфекции», — сообщила спикер.

При этом Патяшина уточнила, что переболели 155 школьников, 189 студентов и 244 педагога.

По словам главного санитарного врача РТ, все случаи остались единичными, распространения инфекции в учебных заведениях удалось избежать.