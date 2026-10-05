За участников рейтинга «Татары года» уже отдано более 41 тыс. голосов

Изображение: milliard.tatar

Продолжается голосование за участников рейтинга «Татары года», организованное изданием «Миллиард.Татар». На 13.39 4 октября в десяти доступных категориях было отдано 41 412 голосов.

По отдельным номинациям проголосовавшие на всех площадках распределились так:

«Лучшая татарская песня (эстрада) – 2026» − отдано 1204 голоса;

«Музыкальный прорыв» − 988 голосов;

«Лучший татарский спортсмен года» − 1043 голоса;

«Лучшая татарская школа года» − 17 144 голоса;

«Лучший татарский учитель — 2026» − 6911 голосов;

«Лучший спектакль — 2026» − 4053 голоса;

«Лучший татарский актер / актриса года» − 5348 голосов;

«Лучший татарский фильм года» − 1109 голосов;

«Лучшее событие в татарской культуре» − 1575 голосов;

«Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» − 2037 голосов;

Самыми активными номинациями остаются «Лучшая татарская школа года» и «Лучший татарский учитель – 2026».

Проголосовать за участников рейтинга «Татары года» можно в Телеграме, в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте издания в разделе «Номинации».