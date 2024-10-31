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СВО 31 октября 2024 16:39

За участниками СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта

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Рабочие места будут сохраняться за участниками спецоперации на весь период контрактной службы. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня рассмотрим изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения. За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей», - сказал Мишустин.

Он отметил, что раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период службы.

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