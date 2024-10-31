Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За участниками СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта
Рабочие места будут сохраняться за участниками спецоперации на весь период контрактной службы. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня рассмотрим изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения. За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей», - сказал Мишустин.
Он отметил, что раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период службы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»