За участие в погромах в столице Бразилии задержали 400 человек

Бразильские правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в Бразилиа, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд. Об этом сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша.

«Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок», – написал Роша на своей странице в «Твиттере».

СМИ также сообщили, что губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша временно отстранен от руководства регионом на фоне произошедших беспорядков.

Накануне вечером стало известно, что сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов главы государства, прорвались в здание Национального конгресса. Против них полицейские применили перцовый газ и светошумовые гранаты, а чуть позже действующий Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице до конца месяца режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.