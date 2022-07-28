За убийство прохожего, гулявшего с собакой, жителя РТ отправили за решетку на 15 лет

В Татарстане вынесен приговор 35-летнему жителю Зеленодольска. Мужчина признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла ночью 25 августа прошлого года. 35-летний пьяный житель Зеленодольска поссорился с возлюбленной и та ушла. Он отправился на ее поиски, прихватив нож.

Во дворе одного из домов по улице Гоголя злоумышленник ударил ножом 31-летнего мужчину, который гулял с собакой. От полученных травм он скончался на месте.

Суд признал татарстанца виновным и отправил в колонию строгого режима на 15 лет.