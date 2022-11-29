За убийство бизнесмена в лифте дома на Минской казанца отправили за решетку на 15 лет

Только что Верховный суд Татарстана вынес приговор 36-летнему Марату Низамову – его признали виновным в убийстве казанского бизнесмена в лифте дома на Минской. Помимо этого, его признали виновным в покушении на мошенничество.

Тело бизнесмена нашли в сентябре прошлого года на 15 этаже в доме на Минской. По горячим следам по подозрению в убийстве был задержан Марат Низамов.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как оказалось, Низамов должен был купить у бизнесмена Рафаэля Дускаева два земельных участка за 12 млн рублей. Оформив договор, мужчины поехали домой к Низамову.

В лифте покупатель передал бизнесмену кейс, в котором вместо настоящих денег находились купюры «банка приколов». Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил в голову Дускаева из карабина «Сайга». После этого он вытащил тело убитого на лестничную площадку и скрылся.

В последнем слове Низамов настаивал, что не планировал убивать Дускаева. Якобы выстрел произошел случайно. Так или иначе, его доводы судью не убедили. Низамова отправили в колонию строгого режима на 15 лет с ограничением свободы на год.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Также суд частично удовлетворил иск дочери погибшего бизнесмена и обязал Низамова выплатить шесть миллионов рублей моральной компенсации.