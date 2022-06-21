За убийство бизнесмена в Челнах массажистка с приятелем отправились за решетку на 30 лет

Точку в деле о том, как в Набережных Челнах жестоко расправились с бизнесменом ради пяти миллионов рублей, сегодня поставил Верховный суд Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых двое жителей Челнов – 37-летняя массажистка Эльвира Ахметова и ее приятель 30-летний Александр Корнилов. По версии следствия, женщина несколько раз приходила на дом к бизнесмену и делала ему массаж. За это время она узнала, что мужчина прячет у себя дома внушительную сумму. Она подговорила Корнилова проникнуть к нему в дом, подсыпать бизнесмену снотворное и обокрасть его.

Однако план не сработал. Снотворное на бизнесмена не подействовало, и тогда Корнилов нашел дома биту и забил ею хозяина дома. На теле погибшего эксперты насчитали свыше ста ударов.

Суд признал обоих виновными. Корнилов отправится в колонию строгого режима на 18 лет, также с него будет взыскан моральный ущерб в два миллиона рублей.

Ахметову приговорили к 12 годам в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело об убийстве челнинского бизнесмена.

Тело мужчины обнаружил его сын. Сообщников задержали по горячим следам.