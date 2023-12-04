Фермеры Татарстана продали продукцию почти на 1 млрд рублей на сельхозярмарках

За 13 субботних ярмарок фермеры Татарстана реализовали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 993 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам 13 ярмарок реализовано 8131 тонна овощей, в том числе 4941,7 тонны картофеля, а также 206,3 тонны разливного молока, 677,6 тонны сахара и 999,7 тонны мяса, включая 577,4 тонны говядины», – отметили в министерстве.

В организации ярмарок приняли участие 35 муниципальных районов, было задействовано более 12,1 тыс. единиц транспорта.

Сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех — в Нижнекамске и с различной периодичностью в 26 районах.