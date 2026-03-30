Экономика 30 марта 2026 12:42

За три ярмарочных дня в РТ фермеры продали сельхозпродукцию на 282 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За три ярмарочных дня в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на сумму 282,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На ярмарки было завезено 296 тонн овощей, в том числе 184 тонны картофеля, а также 55,2 тонны разливного молока, 78,3 тонны сахара, 532,3 тыс. штук куриных яиц, 301,5 тонны мяса. Для проведения ярмарок было задействовано более 2,7 тыс. единиц транспорта», – говорится в сообщении.

В республике ярмарки проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью – в других муниципалитетах.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 14 марта, их работа продлится до 26 апреля.

Мероприятие способствует развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

