За три выходных дня в Казани произошло более 400 ДТП, пострадали четыре человека

За три выходных дня – 7, 8 и 9 марта – на дорогах Казани произошло 429 ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В авариях пострадали четыре человека, среди них – трехлетняя девочка. Она находилась в специальном детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи ребенка вместе с матерью отпустили домой.

Кроме того, за праздничные выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 24 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения. Среди них – четыре женщины. Две из них были задержаны 7 марта (одна – за отказ от медосвидетельствования, другая – за вождение в нетрезвом виде), еще две – 9 марта за управление автомобилем в состоянии опьянения.

По данным ГАИ, основными причинами ДТП в эти дни стали превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, нарушения правил перестроения и встречного разъезда, а также нарушения при проезде перекрестков и пешеходных переходов.