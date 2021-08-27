За три недели в Татарстане с помощью камер поймали 600 нарушителей правил разворота

В республике продолжается работа по выявлению нарушителей ПДД с помощью камер фото- и видеофиксации.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекция Татарстана, с 6 августа на территории республики камеры стали выявлять нарушителей, которые разворачиваются в неположенном месте.

В ГИБДД напоминают, что за такое правонарушение предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. Также в Госавтоинспекции отметили, что количество камер, фиксирующих такие нарушения, будет увеличиваться.

Кроме того, с 1 августа отмечена 21 тысяча нарушителей, которые не пристегивались ремнями безопасности в авто. За это нарушение предусмотрен штраф в тысячу рублей.

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнули в ГИБДД.