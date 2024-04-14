За три месяца в Татарстане на кадастровый учет поставили около 9 тыс. домов

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За первый квартал 2024 года в Татарстане поставили на государственный кадастровый учет более 8,8 тыс. индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили в Росреестре республики.

Большинство (6,1 тыс. объектов ИЖС) находятся в сельской местности, еще 1,3 тыс. — на земельных участках, предназначенных для садоводства.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова рассказала, что при выборе строительных материалов татарстанцы по-прежнему отдают предпочтение кирпичу (4,7 тыс. домов). Около 3 тыс. домов возведены с использованием комбинаций материалов, около 1 тыс. — из дерева.

5,5 тыс. домов одноэтажные, чуть более 3 тыс. — двухэтажные, еще 255 домов имеют три этажа.

Ранее глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что в 2024 году в республике планируется ввести в эксплуатацию, как минимум, 3,15 млн кв. метров жилья, из них 1,5 млн — это индивидуальное жилье.