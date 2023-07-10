За три месяца в Казани выявлено свыше 11 тыс. случаев парковки на газонах

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С апреля в Казани возобновилась автоматическая фиксация парковок транспорта на газонах и детских площадках. За время мониторинга зарегистрировано уже свыше 11 тыс. правонарушений, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.

Он подчеркнул, что нарушения продолжаются, несмотря на большое количество парковок, оборудованных по программе «Наш двор». Однако в сравнении с предыдущим годом цифра все же оказалась ниже. «Вместе с тем, очень часто машины ставят на земельные участки, которые по факту являются газонами, но не имеют юридического подтверждения», — заметил докладчик.

Отдельно он остановился на лесопарке Лебяжье. По итогам прошлого года здесь было зарегистрировано более 1,2 тыс. нарушений, в этом году — уже 721. Минвалеев напомнил, что из-за жаркой погоды число отдыхающих регулярно растет, из-за чего кратность объездов территории возле озер увеличивается.