news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 10 июля 2023 16:13

За три месяца в Казани выявлено свыше 11 тыс. случаев парковки на газонах

Скопировать ссылку
news_top_970_100
За три месяца в Казани выявлено свыше 11 тыс. случаев парковки на газонах
фото: © архив «Татар-информ»

С апреля в Казани возобновилась автоматическая фиксация парковок транспорта на газонах и детских площадках. За время мониторинга зарегистрировано уже свыше 11 тыс. правонарушений, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.

Он подчеркнул, что нарушения продолжаются, несмотря на большое количество парковок, оборудованных по программе «Наш двор». Однако в сравнении с предыдущим годом цифра все же оказалась ниже. «Вместе с тем, очень часто машины ставят на земельные участки, которые по факту являются газонами, но не имеют юридического подтверждения», — заметил докладчик.

Отдельно он остановился на лесопарке Лебяжье. По итогам прошлого года здесь было зарегистрировано более 1,2 тыс. нарушений, в этом году — уже 721. Минвалеев напомнил, что из-за жаркой погоды число отдыхающих регулярно растет, из-за чего кратность объездов территории возле озер увеличивается.

#парковка на газонах
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное