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За три месяца в Казани в результате наезда пострадали 106 пешеходов, четверо погибли
За период январь – март 2024 года в Казани произошло 107 наездов на пешеходов. В результате 106 человек получили травмы и увечья, еще четверо погибли. Такую статистику приводят в городской Госавтоинспекции.
Отмечается, что большинство пешеходов погибли по собственной неосторожности: 2 пешехода переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, один пешеход переходил проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.
Водителям следует помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.
Пешеходам не следует допускать перехода проезжей части в неположенном месте. Необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы, позволяющие быть заметнее в вечернее время и в условиях недостаточной видимости.
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