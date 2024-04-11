За три месяца в Казани в результате наезда пострадали 106 пешеходов, четверо погибли

За период январь – март 2024 года в Казани произошло 107 наездов на пешеходов. В результате 106 человек получили травмы и увечья, еще четверо погибли. Такую статистику приводят в городской Госавтоинспекции.

Отмечается, что большинство пешеходов погибли по собственной неосторожности: 2 пешехода переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, один пешеход переходил проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

Водителям следует помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.

Пешеходам не следует допускать перехода проезжей части в неположенном месте. Необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы, позволяющие быть заметнее в вечернее время и в условиях недостаточной видимости.