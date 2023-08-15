За три месяца особняк купца Мусина в Казани прибавил в цене три миллиона

В Казани снова вырос в цене дом купца Мусина по ул.Нариманова, 56. Если еще в мае его продавали за 82 млн рублей, то сегодня он выставлен на продажу на одной из популярных площадок за 85 млн рублей.

Интересно, что это не первый раз, когда объект культурного наследия республиканского значения прибавляет в цене. Так, в 2021 году его пытались реализовать за 46,6 млн рублей – такую цену просили до ремонта. После обновления крыши и фаса он подорожал почти вдвое.

Собственник предлагает приобрести здание под отель, офисный центр и другие виды коммерческой деятельности.

Напомним, двухэтажный особняк купца Мухамеда Садыка Гайсичи Мусина в Старо-Татарской слободе был построен в 1906 году, его архитектор до сих пор неизвестен. Здание возведено в стиле эклектики, сочетающей классическую архитектуру и кирпичный стиль.