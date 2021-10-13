За три месяца казанцы оставили более 1,9 тыс. обращений на отлов бродячих собак

В Казани на единый телефон для заявок на отлов бездомных собак за три месяца поступила 1 901 заявка от жителей. По этим обращениям специалисты отловили 614 животных.

Линия с номером телефона +7(843)222-04-44 продолжает свою работу. Она функционирует круглосуточно, без выходных. Звонки принимает робот, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Позвонившего попросят представиться и в подробностях описать, где было обнаружено безнадзорное животное. Сообщения аккумулируются в городском Комитете ЖКХ, после чего направляются в специализированную организацию.

С начала года по различным каналам принято 5 610 заявок на отлов собак. По ним отловлено 3 717 собак.