Благодаря работе СК, потерпевшим в РТ возместили более млрд рублей ущерба за три месяца

Сегодня прошло расширенное заседание коллегии СУ СКР по РТ по итогам работы за три месяца этого года. Так, за этот период было возбуждено 1442 уголовных дела, расследовано 1507 преступлений, из которых 242 – коррупционные, 703 – тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, окончено расследование 36 уголовных дел о 63 преступлениях прошлых лет.

За три месяца, благодаря работе следкома, потерпевшим по оконченным уголовным делам возместили более 1,3 миллиарда рублей имущественного ущерба. Что касается профилактики преступности: следователи внесли 795 требований устранить те или иные причины, способствовавшие совершению преступлений.

Также за указанный период было рассмотрено 1663 обращения от граждан, более трех тысяч человек были приняты. По итогам коллегии руководитель СУ Валерий Липский наградил подразделения и отдельных сотрудников, которые добились высоких показателей в работе. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.