За три месяца экологи Татарстана выписали штрафы на 11,4 млн рублей

За экологические нарушения, зафиксированные в Татарстане в первый квартал 2022 года, нарушителям выписаны штрафы на 11,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По итогам первого квартала проведена 521 проверка и выявлено 494 факта нарушений природоохранного законодательства, из них 489 нарушений устранено. Наложены административные штрафы на 11,4 млн рублей», - сказано в сообщении.

Нарушителям направлены претензии и иски о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде, на общую сумму 27,5 млн рублей. В правоохранительные органы направлены пять материалов, по одному из них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Злоумышленники добывали полезные ископаемые на территории Красногорского сельского поселения в Мамадышском районе, хотя право пользования недрами было приостановлено. Размер ущерба, причиненного экологии, оценивается в 1,5 млн рублей.