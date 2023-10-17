За три месяца благотворительный фонд «Закят» собрал для бойцов СВО 8 млн рублей

За три месяца благотворительный фонд «Закят» собрал для бойцов СВО восемь миллионов рублей. Об этом сегодня во время патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» сообщил генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

Благотворительный фонд «Закят» основан в 1998 году. В 2022 году фонд собрал около 24 млн пожертвований, из которых одна третья была отправлена в зону СВО.

Булат Марданов отметил, что эти 8 млн рублей им удалось собрать всего за три месяца благодаря неравнодушным жителям.

В этом году благодаря фонду «Закят» для наших солдат в зону СВО было направлено 10 млн рублей.

«26 сентября 2022 году мы организовали благотворительную акцию, к которой присоединились все неравнодушные, в их числе полторы тысячи имамов мечетей республики», – сказал он.

Директор фонда отметил, что в холодное время года они стараются большое внимание уделить теплой одежде и пище для отправки бойцам в зону СВО. Так, в зону спецоперации для мусульман было отправлено 17 тысяч банок халяльной тушенки и консервов, халяльные сухие пайки. Всего было отправлено около 7 тонн такого груза.

Стоит отметить, что фонд также оказывает помощь и семьям военнослужащих.

В октябре прошло года бойцам в зону СВО передали около 100 кг теплых вещей, в их числе обувь, одежда и т.д. Около 500 кг обмундирования отправили зимой. Это и каски, и бронежилеты, и маскировочные сетки – все для безопасности наших бойцов.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.