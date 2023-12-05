За три квартала 2023 года санатории Татарстана заработали на 17% больше, чем годом ранее

За три квартала 2023 года санатории Татарстана заработали на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общая сумма доходов составила более 3,47 млрд рублей. По этому показателю республика занимает второе место в ПФО и восьмое в федеральном рейтинге. Такие данные приводит Госкомитет РТ по туризму со ссылкой на портал бронирования путевок санатории-россии.рф.

По динамике роста доходов санатории Татарстана опережают среднероссийский (+12%) показатель. На рост доходов повлияло увеличение количества отдыхающих. Так, если за девять месяцев 2022 года в санаториях республики побывали 100 тыс. человек, то в текущем году уже более 115 тыс. По этому показателю РТ также опережает среднероссийские (+4%) данные.

В среднем один отдыхающий тратит в санаториях Татарстана примерно 30 тыс. рублей. Самым дорогим оказался отдых в Карелии, где средняя стоимость составляет более 140 тыс. рублей.

Основными профилями санаториев Татарстана являются кардиология и неврология, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта.

В Госкомитете по туризму отмечают, что потребность в услугах санаторно-курортных учреждений будет расти. В настоящее время номерной фонд санаториев Татарстана составляет 4750 номеров. Этот показатель на сегодня недостаточен.

Говоря о перспективах развития, в комитете отметили, что видят их в принятии комплексной Программы развития санаторно-курортной отрасли. «Проведенные исследования выявили наличие новых месторождений лечебных грязей и минеральных вод во многих районах республики. Особо значимые расположены в Лениногорском и Альметьевском районе, в районе Набережных Челнов, в пригороде Казани, а также в Нурлатском районе (Мелекесская впадина)», – сообщили в Госкомитете.

Принятие программы позволит провести реновацию существующих санаториев, приобрести современное оборудование, начать целевую подготовку кадров, а также построить с привлечением инвесторов несколько современных санаторно-курортных комплексов.