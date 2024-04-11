За три года зарплаты на Казанском пороховом заводе выросли на 80%

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Казанский пороховой завод за три года увеличил зарплаты на 80%. В первом квартале средняя заработная плата на предприятии составила 72 тыс. рублей. Об этом сообщила сегодня руководитель управления кадровой политики Казанского государственного казенного порохового завода Татьяна Михайлова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За последние три года зарплата подросла на 80%. На предприятие поступают заказы, наша продукция востребована. Средняя зарплата составляет 72 тыс. рублей, рабочий персонал получает в среднем 80 тыс. рублей. Очередное повышение зарплаты планируется в 2024 году», – сказала она.

Спикер отметила, что на предприятии обсуждается возможность реализации программы по представлению в дальнейшем работникам субсидий на приобретение жилья. Пока же завод выдает субсидии на аренду жилья в размере 10 тыс. рублей, предлагает ежедневное бесплатное питание. Предприятие испытывает потребность в рабочем персонале, технологах и конструкторах.