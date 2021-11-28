За три года зарплата челнинцев должна вырасти почти на 10 тыс. рублей

Средняя заработная плата жителей Набережных Челнов к 2024 году должна составить 49 837 рублей. В этом году челнинцы в среднем получают 40,5 тыс. рублей, пишут «Челнинские известия».

В ближайшие дни депутатам городского Совета Набережных Челнов предстоит утвердить прогноз социально-экономического развития города на 2022–2024 годы. В нем содержатся плановые экономические показатели и социальные индикаторы, которые должны быть достигнуты в ближайшие два года.

Согласно прогнозам, в 2024 году фонд заработной платы по Автограду должен увеличиться до 108,2 млрд рублей. В 2020 году фонд оплаты труда составлял 80,7 млрд, в 2021-м по прогнозам он достигнет 87,5 млрд рублей. Доходы на душу населения увеличатся с 42 101 рубля до 51 575 рублей.

Кроме того, увеличится численность работающего населения — с 179,59 тыс. человек до 181 тыс. Также ожидается рост экономики, увеличение объемов ввода жилья и оборота розницы.

При этом снижение показателей прогнозируется в сфере демографии. В 2020 году население Набережных Челнов составляло 533 тыс. человек, в этом году численность жителей уменьшится до 532,1 тыс. человек, а в 2024-м составит 531,8 тыс.