За три года в Татарстане вдвое увеличилось количество операций на глаукому

В Татарстане за три года стали в два раза чаще проводить операции на глаукому. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный офтальмолог Управления здравоохранения Казани, заместитель главного врача поликлинической части Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

«Мы стали оперировать больше – практически в два раза у нас увеличилась хирургическая активность с 2019 по 2021 год. Если в 2019 году мы делали чуть меньше тысячи вмешательств в республике за год, в 2021 году мы сделали порядка двух тысяч – 1940 вмешательств», – отметила спикер.

В Татарстане на 2020 год зафиксировали 35 358 пациентов с глаукомой. «Распространенность глаукомы на 2020 год в республике Татарстан 1 167 на 100 тысяч населения. Цифра стабильная на 2018, 2019 год уровень таковой», – добавила врач.

Глаукома – это группа заболеваний, которые сопровождаются повышением внутриглазного давления (постоянного и периодического), которое влечет за собой изменение зрительного нерва. Чаще всего без лечения ведет к слепоте.

«Глаукома – это заболевание, которое не прощает нам временных потерь. Потери времени – это потеря зрения для пациента, необратимая потеря зрения», – уточнила Жиденко.

Операции помогают сохранить зрение, однако стоит иметь в виду, что оно перестанет падать и останется на предоперационном уровне. Именно поэтому офтальмологи советуют татарстанцам регулярно проверять уровень внутриглазного давления и проходить диспансеризацию и профосмотры. Ведь на начальных стадиях глаукому невозможно заметить по каким-либо изменениям в состоянии здоровья, требуется помощь специалиста.

6 марта будет отмечаться Всемирный день борьбы с глаукомой.