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Ру Тат
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Происшествия
9 декабря 2022  12:08
Елена Фенина

За три года в Татарстане произошло 113 пожаров из-за газового оборудования

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За три года в Татарстане произошло 113 пожаров, связанных с газовым оборудованием, в которых погибли 16 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин. 

«В целом с 2019 года по ноябрь 2022 года на территории республики из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошло 113 пожаров, 18 из них – это взрывы», – рассказал Максим Трущин. 
 
По словам спикера, в 18 случаях причиной происшествий стали нарушения при использовании газовых баллонов. 

«Среди 16 погибших трое – дети. Всего травмы в этих происшествиях получили 36 человек, в том числе четверо детей», – заключил Трущин.
 

#взрыв газа
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