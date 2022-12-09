За три года в Татарстане произошло 113 пожаров из-за газового оборудования

За три года в Татарстане произошло 113 пожаров, связанных с газовым оборудованием, в которых погибли 16 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В целом с 2019 года по ноябрь 2022 года на территории республики из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошло 113 пожаров, 18 из них – это взрывы», – рассказал Максим Трущин.



По словам спикера, в 18 случаях причиной происшествий стали нарушения при использовании газовых баллонов.

«Среди 16 погибших трое – дети. Всего травмы в этих происшествиях получили 36 человек, в том числе четверо детей», – заключил Трущин.

