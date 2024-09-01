За три года в Татарстане по гаражной амнистии зарегистрировали 16 тыс. объектов

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За три года (начиная с 1 сентября 2021-го) в Татарстане зарегистрировано 6834 гаража и 9235 земельных участков общей площадью около 253 тыс кв. метров. В текущем, 2024 году оформлено 1262 гаража и 2047 участков, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

«С начала действия гаражной амнистии Росреестр Татарстана зарегистрировал более 16 тыс. объектов недвижимости. Несмотря на то, что данный закон действует уже три года, татарстанцы продолжают активно им пользоваться — использовать механизм, сокративший количество документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, а также расходы на прохождение процедур», — прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Лидерами по количеству зарегистрированных в рамках гаражной амнистии объектов являются города Набережные Челны (4882 гаража и участка) и Казань (3601), а также Альметьевский (2769) и Чистопольский (1221) районы

Федеральный закон от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющий гражданам бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, действует до 1 сентября 2026 года.

Гаражная амнистия распространяется на объекты гаражного назначения. Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Под действие закона не подпадают самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражные строения, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.