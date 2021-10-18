За три года в Казани утилизировали 510 незаконных объектов торговли

В татарстанской столице идет активная работа по демонтажу и ликвидации незаконных торговых объектов. С 2018 по 2021 год городские власти через суд признали бесхозными 651 такой объект, более полутысячи из них уже утилизированы. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Он отметил, что Казань является одним из немногих городов страны со значительным опытом по внесудебному порядку демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов. Поэтому порядок этой работы является одним из самых оптимизированных в рамках существующего федерального законодательства.

«Данная работа начата с 2018 года. По состоянию на сегодняшний день 651 объект признан бесхозным, из них 510 объектов уже утилизированы и планируется к утилизации еще 141 объект», – рассказал Фазылянов.

Он добавил, что в конце 2020 года произошли изменения в порядке демонтажа. Они позволили также демонтировать незаконные автолавки и автофургоны, с которых велась торговля.

«С декабря 2020 года демонтирована 91 автолавка», – заключил докладчик.

