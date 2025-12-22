За три года в Казани капитально отремонтировали 610 многоквартирных домов

За последние три года в Казани капитально обновили 610 многоквартирных домов, сообщил на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

С 2026 по 2028 годы в рамках программы капитального ремонта планируют привести в порядок еще 765 домов на общую сумму 8,24 млрд рублей. В следующем году обновят 163 дома: заменят лифты, отремонтируют отопление, кровли и фасады, а также утеплят часть домов. Для домов, которые войдут в программу 2027 года, уже разрабатывают проектную документацию и подбирают генподрядчиков.

В этом году на капитальный ремонт выделили рекордную сумму – более 4 млрд рублей. Благодаря этому за год заменили 457 лифтов в 141 доме. По словам Гиниятуллина, все подъемники произведены в России, антивандальные, энергосберегающие, с шрифтом Брайля и широкими дверными проемами для маломобильных жителей.

Также впервые масштабно восстанавливали дымоходы и вентиляцию: в 35 домах системы сделали герметичными, в двух установили новые системы горячей воды. Это улучшило условия жизни более 67 тыс. казанцев. Кроме того, 37 домов с отключенным газом включили в программу – до конца года газ вернут в 16 домах, остальные работы продолжатся в следующем году.

Замруководителя исполкома также отметил, что программа капитального ремонта связана с республиканской программой «Наш двор». В этом году благоустроили 17 дворов, а за пять лет обновили 127 дворов и 164 дома.