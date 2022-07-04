За три года в Челнах намерены отремонтировать 511 жилых домов

В Набережных Челнах составлена краткосрочная программа по капитальному ремонту жилья на 2023–2025 годы на 3 млрд 941 млн рублей, включающая 511 домов. Об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев, пишут «Челнинские известия».

По словам докладчика, сейчас работы ведутся в 129 многоквартирных домах на 1 млрд 439 млн рублей. В 55 домах обновляют и утепляют фасады, в 45 — кровлю, в 100 — заменяют инженерные системы водоснабжения, в 28 — сети теплоснабжения, а в 34 — водоотведения. Кроме того, в 11 домах заменят 35 лифтов за 84,7 млн рублей.

«В настоящее время 99,9% домов оснащены пластинчатыми теплообменниками для приготовления горячей воды. Эти мероприятия позволяют не только сэкономить жителям города на потреблении ресурсов, но и значительно улучшают качество воды», — отметил чиновник.

Зуев также сообщил, что при ремонте фасадов утепляют торцевые стены, что помогает уменьшить потребление энергоресурсов в отопительный сезон. При покраске фасадов особое внимание уделяется цветовой гамме, эскизные проекты разрабатываются проектными организациями и проходят согласование с главным архитектором.

На данный момент подрядчики уже выполнили 44,5% годовой программы на 588 млн рублей. Сезонные виды работ должны быть выполнены до 30 сентября, несезонные — до 1 декабря. Лифты в свою очередь заменят и запустят до 1 октября.

Гарантийные обязательства подрядчики несут в течение пяти лет со дня подписания актов выполненных работ по капитальному ремонту. При сдаче актов выполненных работ обязательна подпись старшего по дому, напомнил первый замруководителя исполкома.