За три года татарстанцы задолжали «Гринте» 186 млн рублей

За январь–май собираемость платежей ООО «Гринта» составила 93,2% от плана, а собираемость от начислений – 96,8%. Об этом сообщила гендиректор регоператора Светлана Ярлыченко на заседании штаба Госкомитета РТ по тарифам.

«В лидерах по собираемости от плана, который зависит от количества жителей, Набережные Челны, Тукаевский и Нижнекамский районы. Отставание наблюдается в Аксубаевском, Черемшанском и Новошешминском», – сказала она.

Просроченная дебиторская задолженность по физлицам по всей зоне составляет 186 млн рублей. Это общий показатель за три года.

«Мы проводим как досудебную, так и судебную работу», – проинформировала Ярлыченко.

С 2020 по 2022 год дебиторская задолженность бюджетных организаций составляет 59 млн рублей. Самая большая сумма скопилась в Елабужском (12 млн), Нижнекамском (24 млн), Мамадышском (4 млн), Альметьевском (11,5 млн), Тукаевском и Менделеевском районах (по 2 и 1,5 млн рублей соответственно).