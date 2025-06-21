За три года средняя зарплата на «Нижнекамскнефтехиме» выросла на 90%

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

С 2022 по 2024 год средняя зарплата на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) выросла на 90%, до 124 тыс. рублей в месяц. Эти данные были озвучены сегодня на общем собрании акционеров предприятия.

Для сравнения, средняя номинальная заработная плата в России с 2022 по 2024 годы выросла с 65 тыс. рублей до 88 тыс. рублей (+34,6%).

Ожидается, что по итогам 2025 года средняя зарплата на НКНХ может подняться еще на 16% – до 144 тыс. рублей

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

После интеграции в СИБУР на предприятии был реализован ряд мер для улучшения условий труда. В частности, были обновлены 1 400 рабочих мест за счет реконструкции административно-бытовых корпусов. Всего по программе будут обновлены 11 800 рабочих мест. Улучшено качество медицинских услуг, открыты 6 новых центров здоровья. Разработана и внедрена комфортная корпоративная спецодежда. Улучшено качество питания, завершена реконструкция 8 столовых. Завершено обновление автопарка на более безопасные, комфортные и экологичные автобусы. 8,5 тыс. сотрудников предприятия и членов семей смогут отдохнуть и пройти оздоровительные программы на базе санатория Корабельная роща, а также в оздоровительном курортном комплексе на берегу Черного моря «СИБУР-ЮГ».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов:

«Динамика роста заработной платы на “Нижнекамскнефтехиме” за последние три года отражает позитивные изменения, происходящие в компании. Это результат системной работы по повышению эффективности и созданию комфортных условий труда, в том числе в рамках интеграции в структуру СИБУРа».

Важно, что повышение доходов сотрудников одного из крупнейших промышленных предприятий региона положительно влияет на социально-экономическое развитие как Нижнекамска, так и всей республики. Это и рост потребительской активности и улучшение качества жизни работников и их семей.

При этом значительные инвестиции в модернизацию производственной и социальной инфраструктуры, охрану труда, медицинское и санаторное обслуживание являются важным вкладом в обеспечение устойчивости и долгосрочной конкурентоспособности нефтехимической отрасли Татарстана.