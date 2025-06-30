За три года средняя зарплата на «Казаньоргсинтезе» выросла более чем на 90%

С 2022 по 2024 год средняя зарплата на «Казаньоргсинтезе» (входит в СИБУР) выросла более чем на 90%. Эти данные были озвучены сегодня на общем собрании акционеров предприятия. Для сравнения, средняя номинальная заработная плата в России с 2022 по 2024 годы выросла на 34,6%.

После интеграции КОС в СИБУР, на предприятии был реализован ряд мер для улучшения условий труда. В августе 2024 года была завершена масштабная реконструкция административно-бытовых помещений: более 1,5 тыс. рабочих мест переоборудованы в соответствии с современными требованиями к комфорту, эргономике и безопасности. На предприятии были существенно улучшены условия медицинского обслуживания: открыты три центра здоровья и две комнаты психологической разгрузки. В рамках обновления транспортного обеспечения закуплен 21 новый экологичный автобус на метане.

Были открыты четыре столовые после полной реконструкции, после чего число сотрудников, пользующихся этой услугой ежедневно, увеличилось в два раза. «Люди видят изменения и выбирают питаться здоровой пищей», – подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Сафин добавил, что ежегодно в программе предприятия по оздоровлению и отдыха участвуют свыше 3 тыс. сотрудников и членов их семей.