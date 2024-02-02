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За три года сельхозпроизводителям РТ не выданы субсидии на технику почти на 5 млрд рублей
В Татарстане за последние три года сельхозпроизводителям не выданы субсидии на техническую и технологическую модернизацию на сумму около 5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Государственного Совета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
«Есть отбор, порядок. В порядке отбора прописаны все вопросы, которые мы должны предусматривать. В связи с тем, что было много каких-то непонятных схем, были добавлены дополнительные критерии — вплоть до фотографий техники, предметов. И в документацию ввели дополнительные критерии. Это электронный отбор, в нем есть очередность. И не вся сумма сразу разыгрывается, а желающих купить технику много. Кто попадает в порядок, тот получает. Кто не попадает, будет участвовать в следующих торгах», — сказал спикер.
Вопрос о субсидиях на техническую модернизацию поднял депутат Тахир Хадеев. Он поинтересовался, сколько средств не выдано сельхозпроизводителям за 2021, 2022 и 2023 годы.
«Всегда сельхозпроизводители могли получать субсидии. Мы же знаем, что равные права для малых и крупных предприятий. Приведу пример. В прошлом году участник заявился, но получил отказ в связи с израсходованием лимита. В 2021 году „Союз Агро” недополучил 14 млн рублей, КФХ Габдрахманов — 3 млн рублей. На мой взгляд, вы так выстроили условия, и это дает вам субъективное управление, чтобы отодвигать некоторых», — отметил парламентарий.
Он попросил представителя Минсельхозпрода предоставить информацию о том, сколько человек приобрели технику по программе «70 на 30» в 2021–2023 годах и какое софинансирование получили. «Люди же рассчитывали. Проходит три года, и цена на технику становится другая», — подчеркнул Хадеев.
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